Опубликованы фото встречи еще двух заложников с их семьями

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фото встречи еще двух заложников с их семьями.

Элия Коэн встретился со своими родителями и своей девушкой в пункте первоначального приема заложников в Реим. Таля Шохама родственники встретили в больнице "Бейлинсон".

Напомним, 22 февраля заложники были освобождены ХАМАСом в три этапа. Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившийся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году), были переданы сотрудникам "Красного Креста" в Рафиахе (Рафахе) около 10:00.

Спустя два часа в Нусейрате были переданы "Красному Кресту" Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова") и Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

Последним (и без "торжественной церемонии") ХАМАС освободил Хишама Шаабана ас-Сайида (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).