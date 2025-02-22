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Израиль

Опубликованы фото встречи еще двух заложников с их семьями

Заложники
время публикации: 22 февраля 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 19:39
Таля Шохама родственники встретили в больнице "Бейлинсон"
Фото: Хаим Цах, ЛААМ
Элия Коэн встретился со своими родителями и своей девушкой в пункте первоначального приема заложников в Реим
Фото: Хаим Цах, ЛААМ

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фото встречи еще двух заложников с их семьями.

Элия Коэн встретился со своими родителями и своей девушкой в пункте первоначального приема заложников в Реим. Таля Шохама родственники встретили в больнице "Бейлинсон".

Напомним, 22 февраля заложники были освобождены ХАМАСом в три этапа. Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившийся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году), были переданы сотрудникам "Красного Креста" в Рафиахе (Рафахе) около 10:00.

Спустя два часа в Нусейрате были переданы "Красному Кресту" Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова") и Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

Последним (и без "торжественной церемонии") ХАМАС освободил Хишама Шаабана ас-Сайида (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2025

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фото встречи троих заложников с их семьями