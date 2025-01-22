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Израиль

ЦАХАЛ: на юге сектора Газы ликвидирован боевик "Исламского джихада"

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 22 января 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 22:31
ЦАХАЛ: на юге сектора Газы ликвидирован боевик "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что несмотря на действие соглашения о прекращении огня, в течение последних суток израильскими военными пришлось прибегать к оружию в ответ на угрозы.

На юге сектора Газы израильские военные, действовавшие в соответствии с условиями соглашения, заметили группу вооруженных лиц. Реагируя на опасность, силами ЦАХАЛа был открыт огонь. В этом инциденте был ликвидирован Акрам Атаф Фархан Занун, член террористической группировки "Исламский джихад".

В нескольких районах сектора Газы военнослужащие открывали предупредительный огонь, чтобы не допустить приближения к ним предполагаемых боевиков в масках.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.

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