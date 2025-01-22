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Израиль

Кнессет не поддержал законопроект о создании госкомиссии по трагедии 7/10

время публикации: 22 января 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:45
Кнессет не поддержал законопроект о создании госкомиссии по трагедии 7/10
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет не поддержал законопроект депутата Орит Фаркаш А-Коэн ("Махане Мамлахти") о создании государственной следственной комиссии по трагическим событиям 7 октября 2023 года.

За это предложение проголосовали 45 членов депутатов, против – 53. Закон был снят с повестки дня и не сможет быть вынесен на голосование в течение шести месяцев.

Ранее министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд") заявил в интервью "Кан Бет", что необходимо создать "национальную следственную комиссию, которая будет пользоваться доверием общества".

Израиль
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