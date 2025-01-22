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Израиль

Кнессет проголосует за закон о государственной следственной комиссии

Расследование
Махане Мамлахти
Коалиция
время публикации: 22 января 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 09:51
Депутат Кнессета Орит Фаркаш А-Коэн ("Махане Мамлахти")
Hadas Parush/Flash90

Сегодня, 22 января, Кнессет рассмотрит законопроект депутата Кнессета Орит Фаркаш А-Коэн ("Махане Мамлахти") о создании государственной следственной комиссии по трагическим событиям 7 октября 2023 года.

"После того, как начальник генерального штаба ЦАХАЛа и командующий южным округом подали в отставку, нет больше никаких поводов для отсрочек", – говорится в заявлении депутата Фаркаш А-Коэн.

В свою очередь, министр регионального сотрудничества Давид Амсалем ("Ликуд") заявил в интервью "Кан Бет", что необходимо создать "национальную следственную комиссию, которая будет пользоваться доверием общества".

Ожидается, что коалиция проголосует против законопроекта "Махане Мамлахти".

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