Начальник Генштаба Герци А-Леви свою прощальную речь произнес на границе с Газой

После того, как начальник Генштаба Герци А-Леви объявил о своей отставке с 6 марта, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала его видеозаявление, записанное возле кибуца Мефальсим. Это место, как отмечает А-Леви, было выбрано не случайно – здесь 7 октября погибли десятки человек и многие были похищены террористами.

Генерал-майор Герци А-Леви напомнил, что еще в первые дни войны он взял на себя ответственность за провалы армии, которые привели к трагедии 7 октября. Он заявил, что армия проводит расследование "из необходимости учесть прошлые ошибки, чтобы в будущем лучше защищать граждан Израиля". Он сообщил, что результаты расследования лично передаст министру обороны.

Начальник Генштаба решительно отверг различные теории заговора: "Уже сейчас я могу с уверенностью сказать – никто не скрывал информацию, никто не знал, что произойдет, никто не помогал врагу". При этом отметил, что после окончания расследования ЦАХАЛ будет лучше знать, что именно произошло.

Он призвал к проведению внеармейского расследования, так как армия не может охватить все аспекты случившегося. Однако в его заявлении не прозвучало, что он настаивает на создании "государственной следственной комиссии".

Генерал-майор Герци А-Леви повторил, что он несет ответственность за провалы, но одновременно с этим он причастен к успехам ЦАХАЛа. "Я не мечтал об этих достижениях и мне бы хотелось, чтобы они не требовались. Не существует такого успеха, который мог бы отменить огромную боль, горе и потери, которые мы понесли с начала войны".

Начальник Генштаба отметил, что ЦАХАЛ изменил то, как выглядит сейчас Ближний Восток. Он отдельно остановился на боевых действиях против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. Успехи в противостоянии этим силам, по словам Герци А-Леви, были бы невозможны без успеха военной разведки.

"Обязанность и право главы Генштаба признать неудачу и сделать выводы, чтобы вывести ЦАХАЛ и граждан Израиля к более безопасной реальности в ближайшие годы", – сказал начальник Генштаба.