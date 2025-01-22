Около поселка Ицхар в Самарии обнаружен упавший квадрокоптер с бомбой

Около поселка Ицхар (к югу от Шхема, в Самарии) обнаружен упавший квадрокоптер с самодельной бомбой. На место происшествия вызваны саперы.

Об этом сообщает телеграм-канал newsil_tme.

Отметим, что в Газе, особенно на начальном этапе войны "Железные мечи", боевики террористических группировок применяли против израильских военных квадрокоптеры с бомбами.