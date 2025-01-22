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Израиль

ЦАХАЛ: за первые сутки операции "Железная стена" в Дженине уничтожено более 10 террористов. Видео

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 22 января 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 10:44
ЦАХАЛ: за первые сутки операции "Железная стена" в Дженине уничтожено более 10 террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Железная стена" в Дженине, начатую 21 января. В официальном сообщении сказано, что за первые сутки были ликвидированы более десяти террористов.

Были нанесены авиаудары по террористической инфраструктуре в районе Дженина, уничтожено множество взрывных устройств, заложенных боевиками на пути следования военных.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о не менее десяти убитых и 100 раненых после начала ЦАХАЛом операции "Железная стена". Местные власти заявляют, что более 600 жителей Дженина были вынуждены покинуть свои дома из-за действий израильских военных.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" отмечает, что израильская операция была начата после того, как в течение 47 дней с Дженине проходила операция полиции Палестинской администрации.

Утром 22 января в Дженине продолжились боевые действия. Против израильских сил действуют боевики "Дженинских бригад" ("Исламский джихад"), "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (ХАМАС) и других группировок.

За первые сутки в Дженине и окрестностях израильские военные задержали множество подозреваемых. Число задержанных ЦАХАЛ пока не называет.

Вскоре после начала операции во многих районах Дженина была прекращена подача электроэнергии. Затруднены мобильная связь и доступ к интернету.

Израиль
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