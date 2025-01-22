Закон о призыве: юридический советник против предложений министра обороны
Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продолжает рассмотрение предложений министра обороны Исраэля Каца по закону о призыве.
В ходе заседания заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон заявил: "Насколько можно судить, предложение не соответствует нуждам армии и необходимости соблюдать принципы равенства в распределении бремени".
Депутат Моше Саада ("Ликуд") спросил, почему принцип равенства в распределении бремени не распространяется на арабское население.
Глава комиссии Юлий Эдельштейн прервал его, напомнив, что в настоящий момент рассматривается законопроект об интеграции в армии учащихся йешив.
В заседании принимает участие секретарь правительства Йоси Фукс.
В ходе заседания постоянно вспыхивают перепалки между депутатами от ультраортодоксальных партий и от партий оппозиции.
Ожидается, что позднее на заседании выступит командующий кадровым отделом генштаба Даду Бар-Калифа.