Полиция проверяет законность призыва Яира Голана к отказу от армейской службы годовалой давности

Заместитель государственного прокуратура по просьбе партии "Ционут Датит" попросил полицию проверить законность высказывания лидера партии "Демократим" Яира Голана, которое было сделано более года назад.

По информации сайта "Мако", на состав преступления проверяются слова, сказанные Яиром Голаном 31 мая 2023 года об отказе от службы в армии. Тогда, на фоне борьбы против юридической реформы, политик заявил, что отказ от службы является легитимным средством борьбы, если правительство отказывается слышать протестующих.

Гендиректор партии "Ционут Датит" в своем обращении в прокуратуру утверждал, что это высказывание является грубым нарушением закона и за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет лишения свободы.

"Мако" приводит ответ адвоката Шимона Ходжа, заместителя прокурора, в котором говорится, что проверка поручена следственному отделу полиции.