Объединение на левом фланге: поспешный ход или появление новой силы. Комментарий

Автор: политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Решение об объединении партий "Авода" и МЕРЕЦ родилось 1 ноября 2022 года в 22:00. Когда предвыборные экзит-поллы точно предсказали, что МЕРЕЦ не проходит электоральный барьер, а партия "Авода" набирает четыре мандата, с трудом проходя в Кнессет, стали очевидны два факта – политическая карьера Мерав Михаэли завершена и на следующих выборах израильские левые будут баллотироваться единым списком.

Про катастрофическое для левого фланга израильской политики решение Мерав Михаэли отказаться от объединения в технический блок с МЕРЕЦ перед прошлыми выборами, сказано уже всё. Только непонятной гордыней и/или не менее непонятным желанием насолить Яиру Лапиду можно объяснить отказ от создания технического блока. Итог очевиден – вместе с расколом Объединенного списка, провал МЕРЕЦ позволил Нетаниягу создать "коалицию 64". Михаэли осталась на посту главы "Аводы" долго – год и семь месяцев – однако спасти ее не могло ничто. Яир Голан подобрал партию "Авода" как перезрелый плод, упавший к его ногам. Подобрал, чтобы похоронить.

Объединение – не блок

Совместное участие нескольких партий в выборах не всегда означает их слияние и превращение в единую политическую структуру. В 2013 году партии "Ликуд" и НДИ баллотировались единым списком, при этом речь не шла об объединении двух партий. Совместная фракция "Ликуд бейтену" просуществовала полтора года и распалась. Каждая партия пошла своей дорогой.

В 2019 году несколько партий левого фланга, в том числе "Авода", МЕРЕЦ, партия Эхуда Барака "Исраэль демократит" и "Партия зеленых" объединились перед повторными выборами в технический блок под названием "Махане демократи". Список набрал пять мандатов, а от партии Эхуда Барака в Кнессет вошел бывший заместитель начальник генерального штаба ЦАХАЛа Яир Голан. Партия набрала на выборах пять мандатов, не оставив в общественной памяти никакого следа, кроме того, что в политическую жизнь вошел Яир Голан.

Впрочем Голан был политиком, а точнее сказать, идеологом еще до того, как снял военную форму. Еще в 2016 году, будучи в должности заместителя начальника генерального штаба, он сказал на церемонии Дня памяти жертв Катастрофы, что "в израильском обществе можно наблюдать процессы, схожие с теми, что были в Европе в целом и в Германии в частности 80 и 90 лет назад". Скандальное заявление высокопоставленного офицера ускорило завершение его армейской карьеры и приблизило начало карьеры политической. Уже тогда было очевидно, что речь идет о человеке твердой идеологии, и поэтому совершенно не удивительно, что Голан очень быстро оказался в МЕРЕЦ, где запомнился серией экстравагантных высказываний, в частности когда назвал поселенцев Хомеша "недочеловеками".

Перед последними выборами Яир Голан баллотировался на пост главы этой партии и проиграл Зааве Гальон.

Все годы своей политической карьеры Голан говорил о необходимости обновления и возрождения левой идеологии в Израиле, которая после краха соглашений Осло утратила популярность. И в 2024 году он получил возможность реализовать две свои цели – создать левый блок, объединяющий все (или, по крайней мере, большинство) партии этого фланга, и представить идеологическую платформу, пытаясь привлечь избирателей, которые ушли в центр к Яиру Лапиду или Бени Ганцу. Именно поэтому Голан изначально говорил об объединении, а не о блоке.

Название новой партии выбрано не случайно. То, что "Авода" и МЕРЕЦ давно перестали быть магнитом для голосов избирателей, очевидно. Их исчезновение не опечалило почти никого, кроме тех, кто голосовал за МАПАЙ при Бен-Гурионе и за РАЦ при Шуламит Алони. Новое название "А-Демократим" обозначает приоритеты Голана и тенденции его партии. Это уже не платформа левого сионизма эпохи создания государства, это скорее леволиберальная повестка дня, по мнению некоторых, постсионистского толка, основанная на европейских ценностях, переложенных на ближневосточный лад. В сравнительно недавнем интервью Newsru.co.il Голан обозначил пять основных тем его платформы: безопасность и мир, равенство, демократия, отношения с диаспорой, религия и государство. Под свои знамена Голан надеется призвать весь левый Израиль.

От идеологии к политике: распределение мест и критика

Яир Голан возможно твердый, последовательный идеолог, однако все еще малоопытный политик. Новые партии и союзы формируются, как правило, непосредственно перед выборами. Голан создал партию, не являясь депутатом Кнессета, когда дата выборов неизвестна. Единственная логика, которой можно объяснить этот тайминг – желание остановить процесс создания дополнительных партий не левом фланге. Теперь, по замыслу Голана, все будут знать, что левая партия уже существует, и действовать надо через нее. Проблема заключается в том, что договор, подписанный "Аводой" и МЕРЕЦ, является настолько щедрым по отношению к МЕРЕЦ, что кандидаты извне будут находиться изначально в проигрышной позиции.

Активисты "Аводы", верные партийным традициям, уже критикуют главу партии, обвиняя его в "капитулянтском" соглашении с МЕРЕЦ. Не меньше критики вызывает и тот факт, что по соглашению между партиями, как сообщил на прошлой неделе "Маарив", партии объединяются политически, но не юридически, и МЕРЕЦ сохраняет самостоятельное финансирование. После публикации этого факта конституционная комиссия партии "Авода", которая должен утвердить соглашение об объединении, отложила заседание. В "Аводе" убеждены, что соглашение будет утверждено.

Критика в адрес этого союза звучит не только со стороны нынешних активистов, но и со стороны ветеранов "Аводы". Бывший министр и депутат Хаим Рамон заявил в интервью "Кан РЭКА", что речь идет о "не имеющем значения и влияния союзе партий, предавших идеологию". По мнению Рамона, все, что движет Голаном и создателями партии "А-Демократим", это все то же желание избавиться от Биньямина Нетаниягу. "Яир Голан был в правительстве, которое возглавлял Нафтали Беннет, тот, кого он совсем недавно называл фашистом, и все для того, чтобы свалить Нетаниягу", – сказал Рамон.

Еще один бывший депутат от "Аводы" в частных беседах назвал этот союз "некрофилией". В окружении Голана отреагировали лаконично: "Дайте главе партии работать".

Большое влияние небольшой партии

Пока неясно, что ждет новую партию. Первые после ее презентации опросы обещают ей 11-12 мандатов. Как правило, первые опросы являются наиболее комплементарными, но если допустить, что левые останутся на этом уровне, объединение может сыграть не последнюю роль при формировании следующей или одной из последующих коалиций. В тот момент, когда и если "А-Демократим" станут фракцией, без которой создать коалицию невозможно, они смогут приобрести ту силу, которую сегодня имеют "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит". Эти партии, напомним, шли на выборы в рамках технического блока, что спасло по меньшей мере одну из них от исчезновения. Сегодня они, как считают некоторые, являются теми, кто сильнее всех влияет на решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Самую серьезную угрозу новая партия представляет для "Еш Атид". Немало избирателей колебались между "Аводой" и "Еш Атид", и сейчас у них появился стимул сдвинуться влево. В окружении Яира Лапида говорят о том, что не опасаются такого сценария. Картина прояснится только перед выборами.