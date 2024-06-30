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Израиль

"Демократим": "Авода" и МЕРЕЦ объявили об объединении и смене названия

время публикации: 30 июня 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 19:56
"Демократим": "Авода" и МЕРЕЦ объявили об объединении и смене названия
Tomer Neuberg/Flash90

В воскресенье, 30 июня партии "Авода" и МЕРЕЦ объявили об объединении под новым названием. Новая партия будет называться "Демократим".

"Демократим" возглавит Яир Голан, победивший на последних праймериз в "Аводе".

Согласно договоренности, список "Демократим" на выборах в Кнессет будет составлен по результатам внутренних выборов.

В сообщении для прессы подчеркивается, что речь не идет о "техническом союзе", а о создании совершенно новой партии, которая примет участие в ближайших парламентских выборах. В соответствии с соглашением, что представители МЕРЕЦ получают в этой партии 4-е место и еще одно место в первой десятке, а также 12-е и 16-е места.

Израиль
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