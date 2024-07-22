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Отчет ЦАХАЛа: за сутки в Газе атакованы около 35 целей, уничтожены десятки террористов. Видео

время публикации: 22 июля 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 09:01
Отчет ЦАХАЛа: за сутки в Газе атакованы около 35 целей, уничтожены десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки в ходе наземной операции в секторе Газы были ликвидированы десятки террористов и атаковали десятки террористических объектов.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха. Бойцы 401-й бригады при поддержке авиации ликвидировали десятки террористов в районе Таль ас-Султан. Немало боевиков было ликвидировано и бойцами бригады "Гивати". В частности, был уничтожен Мухаммад Абу Сиду – боевик "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), участвовавший в резне 7 октября.

В центре сектора Газы бойцами 3-й бригады "Александрони" были ликвидированы несколько террористов.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 35 целей в секторе Газы.

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