Отчет ЦАХАЛа: за сутки в Газе атакованы около 35 целей, уничтожены десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки в ходе наземной операции в секторе Газы были ликвидированы десятки террористов и атаковали десятки террористических объектов.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха. Бойцы 401-й бригады при поддержке авиации ликвидировали десятки террористов в районе Таль ас-Султан. Немало боевиков было ликвидировано и бойцами бригады "Гивати". В частности, был уничтожен Мухаммад Абу Сиду – боевик "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), участвовавший в резне 7 октября.

В центре сектора Газы бойцами 3-й бригады "Александрони" были ликвидированы несколько террористов.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 35 целей в секторе Газы.