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Израиль

ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция сообщают о предотвращении похищения израильтян

время публикации: 22 июля 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 16:21
ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция сообщают о предотвращении похищения израильтян
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции ШАБАКа, армии и полиции удалось предотвратить теракт, в рамках которого террористы планировали похищение израильских граждан и удерживание их в качестве заложников.

В ходе операции были задержаны жители лагеря палестинских беженцев Акбат-Джаббер возле Иерихона Мухаммад Терик 19 лет и 20-летний Амин Кташ, они подозреваются в создании террористической ячейки и планировании терактов против военнослужащих и гражданских израильтян.

По данным расследования, подозреваемые создали террористическую ячейку, приобрели оружие и боеприпасы и завербовали других активистов, чтобы вместе похищать израильтян, обстреливать израильских военнослужащих и закладывать взрывные устройства против военнослужащих ЦАХАЛа.

В частности, они выкопали подземный лаз, в котором планировали держать похищенных заложников. Выход в этот лаз был замаскирован, он находился возле дома одного из подозреваемых.

В ходе обыска у подозреваемых был изъят пистолет "Карло", взрывное устройство, бронежилет, аппараты связи и военная израильская форма, которую террористы планировали использовать для совершения теракта. Еще один подозреваемый был арестован палестинской полицией.

На прошлой неделе в военный суд были предъявлены обвинения против двоих задержанных, они обвиняются в подготовке похищения, членстве в террористической организации, подготовке к совершению терактов и других преступлениях.

Израиль
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