Сигаль Бар-Цви, начальник оперативного отдела полиции, подала в отставку

Глава оперативного отдела полиции генерал-майор Сигаль Бар-Цви подала в отставку. Она оставит свой пост в начале следующего года. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Пресс-служба правоохранительных органов подтвердила: в понедельник, 22 июля, генерал-майор Сигаль Бар-Цви (54 года) уведомила генерального инспектора полиции о своем решении покинуть правоохранительные органы.

Сигаль Бар-Цви отработала в полиции 33 года.

Новостная служба N12 отмечает, что своим коллегам Сигаль Бар-Цви сказала, что чувствует себя "полностью выжатой". Решение об уходе из полиции она приняла несмотря на то, что ей была обещана должность начальника полиции округа.