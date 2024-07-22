Сигаль Бар-Цви, начальник оперативного отдела полиции, подала в отставку
время публикации: 22 июля 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 19:51
Глава оперативного отдела полиции генерал-майор Сигаль Бар-Цви подала в отставку. Она оставит свой пост в начале следующего года. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".
Пресс-служба правоохранительных органов подтвердила: в понедельник, 22 июля, генерал-майор Сигаль Бар-Цви (54 года) уведомила генерального инспектора полиции о своем решении покинуть правоохранительные органы.
Сигаль Бар-Цви отработала в полиции 33 года.
Новостная служба N12 отмечает, что своим коллегам Сигаль Бар-Цви сказала, что чувствует себя "полностью выжатой". Решение об уходе из полиции она приняла несмотря на то, что ей была обещана должность начальника полиции округа.
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