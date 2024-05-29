Закон о признании UNRWA террористической организацией принят в предварительном чтении

На пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был принят в первом чтении законопроект Юлии Малиновской (НДИ) о признании Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA террористической организацией в связи со свидетельствами участия сотрудников агентства в терактах 7 октября и со множеством доказательств широкого использования инфраструктуры UNRWA ХАМАСом для террористической деятельности. Законопроект подписан также другими членами фракции НДИ – Авигдором Либерманом, Евгением Совой, Одедом Форером, Шарон Нир и Хамадом Амаром.

Примечательно, что когда спикер заседания уточнял позицию депутатов – за или против законопроекта, – Мансур Аббас из Объединенного арабского списка ответил "за", чем вызвал веселое оживление парламентариев и многочисленные крики "Спасибо!" со стороны представителей правого лагеря. Его ошибка очень взволновала другого арабского депутата, Ахмада Тиби из ХАДАШ-ТААЛ, который закричал: "Против, против!" После этого Мансур Аббас быстро исправился, и спикер отметил для протокола, что "Депутат Аббас решил, что голосует против – я не знаю, почему, но он решил, что голосует против".

Авигдор Либерман, комментируя утверждение законопроекта в предварительном чтении, призвал все сионистские фракции Кнессета объединить усилия и как можно скорее принять закон во втором и третьем чтениях. "Сегодня более чем когда-либо очевидно, что UNRWA, помогавшая и принимавшая участие в убийствах, похищениях и изнасилованиях евреев 7 октября, работает не для блага беженцев, а для пользы ХАМАСа и других террористических организаций сектора Газы".

В то время как Кнессет проводил законопроект о признании Агентства ООН по помощи палестинским беженцам террористической организацией, представитель агентства UNRWA Аднан Абу Хасна заявил в интервью Ynet, что Израилю следует знать, что если в Газе не будет UNRWA , там будет кто-то другой, гораздо более радикальный. Он подчеркнул, что в зданиях UNRWA – тех самых школах, в которых израильская армия обнаруживает ракетные установки и склады оружия, – детей учат "демократии, мирному сосуществованию и правам человека".