Арестован подозреваемый в убийстве кинолога ШАБАС: палестинец, сидевший за террор

Разрешена к публикации информация о том, что сотрудники полиции и ШАБАКа арестовали подозреваемого в убийстве кинолога Службы тюрем Йохая Авни, который был найден со следами ножевых ранений у себя дома в поселке Гивон а-Хадаша. По подозрениям полиции, убийство совершил Ибрагим Мансур, палестинец в возрасте около 20 лет, житель деревни Биду, расположенной в окрестностях Иерусалима.

Подозреваемый был арестован полторы недели назад, через два дня после совершения убийства, военный суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей, на прошлой неделе срок его предварительного ареста был продлен до 29 июля. Отмечается, что личность подозреваемого была установлена уже после первоначального сбора улик на месте происшествия.

Глава Службы тюрем Коби Яакоби сообщил, что подозреваемый в убийстве Йохая Авни отбывал заключение за преступления в сфере безопасности, он ассоциирует себя с палестинской террористической организацией ХАМАС. Об этом сообщает в понедельник, 22 июля, Walla.

Напомним, 40-летний Йохай Авни был убит у себя дома в поселке Гивон а-Хадаша в начале июля. Его тело со следами ножевых ранений было найдено в подожженной квартире, по всей видимости, убийца для уничтожения следов преступления поджег ее. Большая часть информации о происшествии и о ходе расследования была запрещена к публикации по решению суда.

Йохай Авни работал в тюрьме "Офер" около 20 лет, он был кинологом Службы тюрем. В конце недели он отработал свою последнюю смену, но после выходных на работу не вышел. Поскольку он не отвечал на телефон, его коллеги приехали к нему домой, чтобы узнать, как он. Квартира была заперта. После прибытия спасателей и полиции дверь взломали. Йохай Авни был обнаружен бездыханным, с ножевыми ранами в животе. Квартиру после совершения преступления подожгли.

Владелица дома, сдававшая Йохаю Авни квартиру, говорит о нем как об очень приятном и тихом человеке. У Авни остались родители и три сестры.