Недалеко от больницы "Асаф а-Рофе" произошло возгорание травы и кустарника

Возле 44-го шоссе, между больницей "Асаф а-Рофе" и мошавом Нир Цви, произошло крупное возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня участвуют 26 пожарных расчетов. Работу пожарных затрудняют сильные порывы ветра.

Пожарная служба сообщила, что в последние часы удалось локализовать очаг возгорания.

В данный момент тушение огня продолжается в трех секторах. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.