Недалеко от больницы "Асаф а-Рофе" произошло возгорание травы и кустарника
время публикации: 22 июля 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 17:30
Возле 44-го шоссе, между больницей "Асаф а-Рофе" и мошавом Нир Цви, произошло крупное возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня участвуют 26 пожарных расчетов. Работу пожарных затрудняют сильные порывы ветра.
Пожарная служба сообщила, что в последние часы удалось локализовать очаг возгорания.
В данный момент тушение огня продолжается в трех секторах. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.
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