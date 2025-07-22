x
22 июля 2025
|
последняя новость: 17:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2025
|
22 июля 2025
|
последняя новость: 17:45
22 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Недалеко от больницы "Асаф а-Рофе" произошло возгорание травы и кустарника

время публикации: 22 июля 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 17:30
Недалеко от больницы "Асаф а-Рофе" произошло возгорание травы и кустарника
Avi Roccah/Flash90

Возле 44-го шоссе, между больницей "Асаф а-Рофе" и мошавом Нир Цви, произошло крупное возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня участвуют 26 пожарных расчетов. Работу пожарных затрудняют сильные порывы ветра.

Пожарная служба сообщила, что в последние часы удалось локализовать очаг возгорания.

В данный момент тушение огня продолжается в трех секторах. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

Пожар в Иорданской долине, задействована пожарная авиация
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 июля 2025

Пожары в северной Сирии распространились на жилые районы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2025

Из-за сильной жары в Греции власти закрыли Акрополь