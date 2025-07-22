Ультраортодоксы, задержанные во время протеста в Йехуде, переданы военной полиции как уклонисты

В Йехуде прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против строительства на участке, где, по их словам, ранее находилось еврейское захоронение. В ходе этой демонстрации полиция задержала трех человек в возрасте 20, 24 и 34 лет за нарушение общественного порядка. Уже в отделении выяснилось, что задержанные уклоняются от призыва в армию. Они были переданы военной полиции для дальнейшего разбирательства.

Радикальное ультраортодоксальное движение "Пелег а-Иерушалми" обвинило полицию в нарушении "негласного соглашения", которое, по их утверждению, действовало последние семь лет. В рамках этого соглашения полиция якобы не передавала уклонистов в руки военной полиции.

Сайт "Мако" сообщает, что задержанные были доставлены в военный изолятор в Тель а-Шомере.

Лидеры "Пелег а-Иерушалми" призвали ультраортодоксальное сообщество к массовым акциям протеста по всей стране.