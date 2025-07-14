Пожар в Иорданской долине, задействована пожарная авиация

Возгорание сухой травы и кустарника произошло в Иорданской долине. Огонь распространяется вдоль русла реки Иордан в южном направлении. Сильные порывы ветра и сложный ландшафт затрудняют работу пожарных.

Шесть самолетов пожарной авиации задействованы для создания буферной зоны в попытке остановить распространение пожара.

Нет сообщений о пострадавших.