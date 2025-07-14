Пожар в Иорданской долине, задействована пожарная авиация
время публикации: 14 июля 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 19:26
Возгорание сухой травы и кустарника произошло в Иорданской долине. Огонь распространяется вдоль русла реки Иордан в южном направлении. Сильные порывы ветра и сложный ландшафт затрудняют работу пожарных.
Шесть самолетов пожарной авиации задействованы для создания буферной зоны в попытке остановить распространение пожара.
Нет сообщений о пострадавших.
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