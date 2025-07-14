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Израиль

Пожар в Иорданской долине, задействована пожарная авиация

Пожары
время публикации: 14 июля 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 19:26
Пожар в Иорданской долине, задействована пожарная авиация
David Cohen/Flash90

Возгорание сухой травы и кустарника произошло в Иорданской долине. Огонь распространяется вдоль русла реки Иордан в южном направлении. Сильные порывы ветра и сложный ландшафт затрудняют работу пожарных.

Шесть самолетов пожарной авиации задействованы для создания буферной зоны в попытке остановить распространение пожара.

Нет сообщений о пострадавших.

Израиль
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