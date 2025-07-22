ЦАХАЛ прокомментировал заявление ВОЗ об ущербе, причиненном организации в Газе

ЦАХАЛ опубликовал комментарий в связи с недавним заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщившей, что израильские военные нанесли удары по зданию в Дир аль-Балахе, где проживали сотрудники организации и их семьи, а также по расположенному рядом складу.

По данным ВОЗ, жилое здание подверглось трем атакам. В результате одной из них вспыхнул пожар, здание получило серьезные повреждения. Женщины и дети были выведены из помещения израильскими военными и направлены пешком в гуманитарную зону Аль-Мауаси. Израильскими военными задержаны двое сотрудников ВОЗ и двое членов их семей. Позже часть задержанных была освобождена. Организация также сообщает о разрушении своего склада, который оказался в зоне активных боевых действий. Склад использовался для хранения медицинских грузов, предназначенных для больниц сектора.

В комментарии ЦАХАЛа сказано, что 21 июля была зафиксирована стрельба в районе Дир аль-Балаха, израильские военные открыли ответный огонь. При этом упомянуто о том, что ранее ЦАХАЛ призывал жителей этих районов эвакуироваться.

"ЦАХАЛ находится в постоянном контакте с международными организациями, и на протяжении всей войны их подразделениям разрешалось безопасно эвакуироваться по согласованию с силами безопасности и в соответствии с оперативной необходимостью. Эти операции проводятся согласованно с целью обеспечения эвакуации жизненно важных учреждений в альтернативные районы в соответствии с потребностями организаций", – говорится в заявлении командования ЦАХАЛа.

Также ЦАХАЛ подтверждает задержание ряда подозреваемых в причастности к террору. "После расследования на месте большинство из них были освобождены и эвакуированы с территории по согласованию с международными организациями. Следует подчеркнуть, что с подозреваемыми, находящимися в этом районе, обращаются в соответствии с нормами международного права", – сказано в комментарии ЦАХАЛа.

"Иногда во время допроса на данной территории подозреваемым в террористической деятельности приходится временно снимать часть одежды, чтобы их можно было досмотреть и убедиться, что они не прячут пояса со взрывчаткой или другое оружие", – поясняют израильские военные.

В комментарии ЦАХАЛа признается повреждение жилого комплекса, в котором проживали сотрудники ВОЗ. При этом подчеркивается, что о жертвах среди сотрудников ВОЗ в Газе сведений нет.