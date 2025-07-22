ВОЗ: в результате ударов ЦАХАЛа в Газе разрушены склад и здание, где жили сотрудники организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что израильские силы нанесли удары по зданию в Дейр-эль-Балахе, где проживали сотрудники организации и их семьи, а также по расположенному рядом складу.

По данным ВОЗ, жилое здание подверглось трем атакам. В результате одной из них вспыхнул пожар, здание получило серьезные повреждения. Женщины и дети были выведены из помещения израильскими военными и направлены пешком в гуманитарную зону Аль-Мауаси. Израильскими военными задержаны двое сотрудников ВОЗ и двое членов их семей. Позже часть задержанных была освобождена, судьба остальных остается неизвестной.

Организация также сообщает о разрушении своего склада, который оказался в зоне активных боевых действий. Склад использовался для хранения медицинских грузов, предназначенных для больниц сектора.

ВОЗ заявляет, что действия израильской армии создают угрозу для жизни сотрудников и серьезно мешают выполнению гуманитарной миссии в Газе. Организация призвала к соблюдению международного гуманитарного права и защите гуманитарного персонала.