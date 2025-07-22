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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 июля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 17:00
ЦАХАЛ опубликовал ликвидации боевиков в Газе
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых показаны точечные ликвидации террористов в секторе Газы за последние сутки.

В частности, показана ликвидация трех боевиков в камуфляжной форме, которые были замечены бойцами 7-й бригады.

Также показана ликвидация боевиков, которые закладывали мины.

Судя по всему, речь идет о действиях в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке города Газа.

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