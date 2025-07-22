ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков в Газе

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых показаны точечные ликвидации террористов в секторе Газы за последние сутки.

В частности, показана ликвидация трех боевиков в камуфляжной форме, которые были замечены бойцами 7-й бригады.

Также показана ликвидация боевиков, которые закладывали мины.

Судя по всему, речь идет о действиях в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке города Газа.