ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации боевиков в Газе
время публикации: 22 июля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 17:00
ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых показаны точечные ликвидации террористов в секторе Газы за последние сутки.
В частности, показана ликвидация трех боевиков в камуфляжной форме, которые были замечены бойцами 7-й бригады.
Также показана ликвидация боевиков, которые закладывали мины.
Судя по всему, речь идет о действиях в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке города Газа.