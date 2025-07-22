Министр просвещения объявил о порядке присуждения Премии Израиля

Министр просвещения Йоав Киш распорядился опубликовать черновик новой поправки к уставу присуждения Премии Израиля.

В соответствии с изменениями, те, кто умышленно действовал за рубежом "против солдат ЦАХАЛа, против государственных институтов и против государства Израиль, не будут иметь права на получение Премии".

Распоряжение не коснется тех, кто отказался от упомянутой деятельности или публично в ней раскаялся.

Министр просвещения упомянул также о двух новых номинациях: премия "молодым лидерам", которая будет присуждаться людям моложе 50 лет, и премия "еврейским общинам диаспоры".