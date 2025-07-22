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Израиль

Министр просвещения объявил о порядке присуждения Премии Израиля

Правительство
время публикации: 22 июля 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 16:52
Министр просвещения объявил о порядке присуждения Премии Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш распорядился опубликовать черновик новой поправки к уставу присуждения Премии Израиля.

В соответствии с изменениями, те, кто умышленно действовал за рубежом "против солдат ЦАХАЛа, против государственных институтов и против государства Израиль, не будут иметь права на получение Премии".

Распоряжение не коснется тех, кто отказался от упомянутой деятельности или публично в ней раскаялся.

Министр просвещения упомянул также о двух новых номинациях: премия "молодым лидерам", которая будет присуждаться людям моложе 50 лет, и премия "еврейским общинам диаспоры".

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