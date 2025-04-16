Психологический террор: "Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Ромом Браславски
время публикации: 16 апреля 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 17:45
Террористическая организация "Исламский джихад" продолжает психологический террор: сегодня, 16 апреля, были показаны кадры с заложником Ромом Браславски, похищенным 7 октября 2023 года с фестиваля Nova.
На момент похищения Рому было 19 лет. Он находится в плену 558 дней.
Несколько недель назад его семья впервые получила подтверждение, что Ром жив.
Ранее освобожденный заложник Александр Труфанов сообщал, что встречался с Ромом, когда был в плену.
Семья Браславски не давала разрешения на публикацию видео с ним в израильских СМИ. Но в социальных сетях это видео уже получило широкое распространение.