Психологический террор: "Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Ромом Браславски

Террористическая организация "Исламский джихад" продолжает психологический террор: сегодня, 16 апреля, были показаны кадры с заложником Ромом Браславски, похищенным 7 октября 2023 года с фестиваля Nova.

На момент похищения Рому было 19 лет. Он находится в плену 558 дней.

Несколько недель назад его семья впервые получила подтверждение, что Ром жив.

Ранее освобожденный заложник Александр Труфанов сообщал, что встречался с Ромом, когда был в плену.

Семья Браславски не давала разрешения на публикацию видео с ним в израильских СМИ. Но в социальных сетях это видео уже получило широкое распространение.