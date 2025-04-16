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Израиль

Психологический террор: "Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Ромом Браславски

Газа
Заложники
Исламский джихад
Террористы
время публикации: 16 апреля 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 17:45
Психологический террор: "Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Ромом Браславски
Кадр из видео

Террористическая организация "Исламский джихад" продолжает психологический террор: сегодня, 16 апреля, были показаны кадры с заложником Ромом Браславски, похищенным 7 октября 2023 года с фестиваля Nova.

На момент похищения Рому было 19 лет. Он находится в плену 558 дней.

Несколько недель назад его семья впервые получила подтверждение, что Ром жив.

Ранее освобожденный заложник Александр Труфанов сообщал, что встречался с Ромом, когда был в плену.

Семья Браславски не давала разрешения на публикацию видео с ним в израильских СМИ. Но в социальных сетях это видео уже получило широкое распространение.

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