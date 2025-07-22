Жители Нагарии и Ахиуда смогут получить разрешение на оружие
время публикации: 22 июля 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 20:18
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжает расширять список населенных пунктов, жители которых могут получить разрешение на ношение оружия без дополнительных критериев, таких как служба в боевых частях.
Сегодня к списку населенных пунктов были добавлены Нагария и Ахиуд.
За последний месяц МНБ предоставило право на получение разрешения на оружие жителям Ашдода, Ашкелона и Тверии.