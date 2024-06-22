Разрешено к публикации имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в секторе Газы

Разрешено к публикации: в ходе боя на юге сектора Газы погиб еще один израильский военнослужащий. ЦАХАЛ называет имя погибшего.

Старший сержант резерва Гросс Малкия, 25 лет, из поселения Сусия, боец 9212-го бронетанкового батальона бригады "Железный кулак".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 313 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 665 военнослужащих ЦАХАЛа.