Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 июня: "Красный Крест" объявил о десятках убитых

В ночь на 22 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в районе Рафаха (Рафиаха).

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на востоке Зайтуна, на юго-востоке города Газа;

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели к северу от Рафаха, один убитый, двое раненых; ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Рафахе; сообщалось об ожесточенных боях в районе "бараков Аль-Уакала", на западе Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по целям в Рафахе; израильские военные взорвали несколько зданий в Рафахе; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе рынка Халаль и в районе Кишта, в южной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в центральной и южной части Рафаха; сообщалось о взрывах на западе Рафаха, была слышна интенсивная стрельба; артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по целям в Аль-Караре и в Хан-Юнисе.

Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что его офис в секторе Газы был поврежден в результате обстрела. Заявлено, что после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших. Из сообщения неясно, о погибших и раненых за какой период и в результате каких инцидентов идет речь.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 22 июня.