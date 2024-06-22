Воздушная тревога в Метуле

В субботу, в 20:40, воздушная тревога прозвучала в Метуле.

Как сообщалось ранее, противотанковые ракеты, выпущенные с территории Ливана по Метуле, попали в два дома, вызвав пожары. О пострадавших не сообщалось.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел поселения, который, по словам представителей террористов, велся "по зданиям, используемым израильскими солдатами, в ответ на удары по Аль-Хиаму".