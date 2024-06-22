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Израиль

Воздушная тревога в Метуле

время публикации: 22 июня 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 20:51
Метула подверглась ракетному обстрелу
AP Photo/Luca Bruno

В субботу, в 20:40, воздушная тревога прозвучала в Метуле.

Как сообщалось ранее, противотанковые ракеты, выпущенные с территории Ливана по Метуле, попали в два дома, вызвав пожары. О пострадавших не сообщалось.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел поселения, который, по словам представителей террористов, велся "по зданиям, используемым израильскими солдатами, в ответ на удары по Аль-Хиаму".

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