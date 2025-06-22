Из Газы эвакуированы тела Офры Кейдар, Йонатана Самерано и Шая Левинсона

В ходе специальной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа в субботу вечером из сектора Газы были эвакуированы тела похищенных – Офры Кейдар (70 лет, из Беэри, убита террористами в плену), Йонатана Мордехая Самерано (21 год, из Тель-Авива, бежал с фестиваля Nova в кибуц Беэри, убит террористами) и старшего сержанта Шая Левинсона (19 лет, из Гиват-Авни, бойца 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан"; погиб в бою 7.10.2023, его тело было похищено в Газу).

Офра Кейдар была жестоко убита террористами 7 октября 2023 года. В момент гибели ей был 71 год. Офра мать троих детей и жена Шмуэля Кейдара, который также был убит террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября в их доме в Беэри.

Йонатан Самарано был жестоко убит террористами в кибуце Беэри, после чего его тело было похищено боевиками ХАМАСа, среди которых был сотрудник UNRWA. На момент смерти Йонатану был 21 год.

Старший сержант Шай Левинсон был командиром танкового экипажа в 77-м батальоне ("Оз"). 7 октября он сражался с террористами ХАМАСа, пал в бою, его тело было похищено террористами и увезено в сектор Газы. На момент гибели Шаю было 19 лет.

Операция стала возможной благодаря точной разведывательной информации ШАБАКа, Штаба по делам заложников и военной разведки АМАН.

После процедуры идентификации, проведенной полицией и военным раввинатом, погибшие были опознаны, их семьям были переданы сообщения.