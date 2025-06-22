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Израиль

Тело 21-летнего Йонатана Самерано доставлено из сектора Газы

Заложники
время публикации: 22 июня 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 11:35
Тело 21-летнего Йонатана Самерано доставлено из сектора Газы
Avshalom Sassoni/FLASH90

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа из сектора Газы эвакуировано тело 21-летнего Йонатана Самерано, который принимал участие в фестивале Nova возле кибуца Реим, бежал оттуда в кибуц Беэри, был застрелен террористами и похищен мертвым в сектор Газы.

Отец погибшего заложника Коби Самерано подтвердил факт возвращения тела сына для захоронения в Израиль. Он сообщил, что по совпадению операция по эвакуации тела погибшего состоялась в 23-й день рождения Йонатана по иудейскому календарю.

Он рассказал, что незадолго до сообщения о возвращении тела погибшего возле его дома упал осколок. "А затем пришло сообщение, которое мы боялись получить все эти месяцы". Коби Самерано признался, что "всегда верил, что армия вернет его сына, и так случилось".

Отметим, что речь не идет об официальном сообщении, распространенным ЦАХАЛом: СМИ полагаются на опубликованный отцом Йонатана Самерано пост. По всей видимости, официальное извещение будет опубликовано позднее.

Израиль
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