Тело 21-летнего Йонатана Самерано доставлено из сектора Газы

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа из сектора Газы эвакуировано тело 21-летнего Йонатана Самерано, который принимал участие в фестивале Nova возле кибуца Реим, бежал оттуда в кибуц Беэри, был застрелен террористами и похищен мертвым в сектор Газы.

Отец погибшего заложника Коби Самерано подтвердил факт возвращения тела сына для захоронения в Израиль. Он сообщил, что по совпадению операция по эвакуации тела погибшего состоялась в 23-й день рождения Йонатана по иудейскому календарю.

Он рассказал, что незадолго до сообщения о возвращении тела погибшего возле его дома упал осколок. "А затем пришло сообщение, которое мы боялись получить все эти месяцы". Коби Самерано признался, что "всегда верил, что армия вернет его сына, и так случилось".

Отметим, что речь не идет об официальном сообщении, распространенным ЦАХАЛом: СМИ полагаются на опубликованный отцом Йонатана Самерано пост. По всей видимости, официальное извещение будет опубликовано позднее.