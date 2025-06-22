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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Иране два истребителя и восемь ракетных пусковых установок. Видео

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 июня 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 10:37
ЦАХАЛ уничтожил в Иране два истребителя и восемь ракетных пусковых установок
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС уничтожили два истребителя F5 иранских вооруженных сил в аэропорту Дезфул в провинции Хузестан, на юго-западе Ирана.

Кроме того, утром 22 июня в Иране было уничтожено восемь пусковых установок, включая шесть, которые были готовы к немедленному запуску ракет в сторону территории Израиля.

Минувшей ночью около 20 истребителей израильских ВВС атаковали десятки военных целей в центральном Иране – в том числе военный объект, на складах которого находились компоненты для производства взрывчатых веществ, склады оружия и системы противовоздушной обороны.

Также ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру в аэропорту Исфахана.

Израиль
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