ЦАХАЛ уничтожил в Иране два истребителя и восемь ракетных пусковых установок. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС уничтожили два истребителя F5 иранских вооруженных сил в аэропорту Дезфул в провинции Хузестан, на юго-западе Ирана.

Кроме того, утром 22 июня в Иране было уничтожено восемь пусковых установок, включая шесть, которые были готовы к немедленному запуску ракет в сторону территории Израиля.

Минувшей ночью около 20 истребителей израильских ВВС атаковали десятки военных целей в центральном Иране – в том числе военный объект, на складах которого находились компоненты для производства взрывчатых веществ, склады оружия и системы противовоздушной обороны.

Также ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру в аэропорту Исфахана.