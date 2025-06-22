Уточнение: КСИР выпустил более 35 ракет по Израилю, лишь несколько попаданий

По данным ЦАХАЛа, утром 22 июня иранский КСИР выпустил по Израилю более 35 ракет, некоторые из которых не долетели до израильской территории, большинство были перехвачены. Тем не менее, были прямые попадания.

Отмечается, что это был один из самых интенсивных и длительных ракетных обстрелов с начала войны с Ираном (13 июня).

Командование тыла отмечает "образцовое поведение" граждан, которые своевременно укрылись в убежищах. Благодаря этому есть в основном только легкораненые, хотя три ракеты упали в жилых районах.

Уточненные данные по пострадавшим: 23 раненых; мужчина около 30 лет получил осколочное ранение средней тяжести, во время обстрела он находился на 431-й трассе около Беэр-Яакова; трое легкораненых в Хайфе, в районе Адар (проверяется, какая именно ракета упала в этом районе, возможно это была израильская противоракета); шесть легкораненых в районе Малибу в Нес-Ционе; 13 легкораненых в районе Рамат-Авив на севере Тель-Авива.

Причинен вторичный ущерб Тель-Авивскому университету (в основном, разбитые окна).