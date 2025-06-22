ЦАХАЛ атаковал в Иране базу ракет "Хайбар" и другие военные цели. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 22 июня около 30 истребителей израильских ВВС атаковали десятки военных целей по всему Ирану, сбросив более 60 ракет и авиабомб.

Одновременно в Исфахане, Бушере, Ахвазе и впервые в районе Йезда были атакованы ракетные установки и БПЛА противника.

Первым был атакован стратегический ракетный штаб "Имам Хусейн" в районе Йезда, где хранились ракеты "Хорремшехр-4" ("Хайбар", с дальностью до 2000 км). Около 60 таких ракет ранее были запущены с базы штаба в сторону Государства Израиль.

В Исфахане, Бушере и Ахвазе были атакованы ракетные пусковые установки, военные объекты по производству батарей ПВО, штаб беспилотных летательных аппаратов "Третье соединение" и склад БПЛА. Были уничтожены ракетчики КСИР.