1700 пассажиров эвакуационного рейса круизного судна высадились в Ашдоде

В рамках операции "Безопасное возвращение" в Израиль с Кипра прибыло круизное судно Crown Iris с 1700 пассажирами на борту. Это судно задействовано круизной компании "Мано Сапанут" и задействовано в операции по возвращению застрявших из-за прекращения авиасообщения израильтян из-за рубежа.

Судно прибыло к берегам Израиля утром в воскресенье, однако из-за опасности ракетного удара Израиля оно задержалось в прибрежных водах, и лишь после получения соответствующих разрешений причалило в порту Ашдода.

Обратный рейс также отправится с опозданием.