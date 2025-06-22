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Израиль

1700 пассажиров эвакуационного рейса круизного судна высадились в Ашдоде

Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 16:36
1700 пассажиров эвакуационного рейса круизного судна высадились в Ашдоде
Wikipedia.org. Фото: דוד שי

В рамках операции "Безопасное возвращение" в Израиль с Кипра прибыло круизное судно Crown Iris с 1700 пассажирами на борту. Это судно задействовано круизной компании "Мано Сапанут" и задействовано в операции по возвращению застрявших из-за прекращения авиасообщения израильтян из-за рубежа.

Судно прибыло к берегам Израиля утром в воскресенье, однако из-за опасности ракетного удара Израиля оно задержалось в прибрежных водах, и лишь после получения соответствующих разрешений причалило в порту Ашдода.

Обратный рейс также отправится с опозданием.

Израиль
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