"Ракевет Исраэль" временно закрывает железнодорожную станцию "Агана"

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в соответствии с указанием Управления тылом и сокращением движения поездов, с понедельника, 23 июня, будет закрыта станция "Агана" в Тель-Авиве.

Остальные станции в Тель-Авиве будут работать в обычном режиме. Также в понедельник откроется для пассажиров станция "Сапир" в Нетании.