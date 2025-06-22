"Ракевет Исраэль" временно закрывает железнодорожную станцию "Агана"
время публикации: 22 июня 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 21:39
Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в соответствии с указанием Управления тылом и сокращением движения поездов, с понедельника, 23 июня, будет закрыта станция "Агана" в Тель-Авиве.
Остальные станции в Тель-Авиве будут работать в обычном режиме. Также в понедельник откроется для пассажиров станция "Сапир" в Нетании.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025