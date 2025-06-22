x
22 июня 2025
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 21:37
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шахруде, в 2000 км от Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракетных двигателей

Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 21:21
В Шахруде, в 2000 км от Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракетных двигателей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству двигателей для ракет класса "земля-земля" в районе Шахруд, примерно в 2000 км от границы Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что удар был нанесен по линии, на которой производились планетарные смесители, использующиеся для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые Корпус стражей исламской революции запускает в сторону Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

10-й день войны с Ираном: США атаковали ядерные объекты, ЦАХАЛ наносит удары, обстрелы из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Иранские СМИ: в результате ударов ВВС Израиля в Йезде погибли 9 сотрудников сил безопасности