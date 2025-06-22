В Шахруде, в 2000 км от Израиля, ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракетных двигателей

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству двигателей для ракет класса "земля-земля" в районе Шахруд, примерно в 2000 км от границы Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что удар был нанесен по линии, на которой производились планетарные смесители, использующиеся для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые Корпус стражей исламской революции запускает в сторону Израиля.