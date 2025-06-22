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Израиль

Морская полиция спасла яхту с израильтянами, прибывшими из Кипра. Видео

Средиземное море
время публикации: 22 июня 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 14:16
Морская полиция спасла яхту с израильтянами, прибывшими из Кипра. Видео
кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Утром в воскресенье в морскую полицию Хайфы поступило сообщение о терпящей бедствие яхте примерно в пяти морских милях к западу от Хайфы. На борту яхты находились десять пассажиров, включая маленьких детей.

По сообщению полиции, у яхты, следовавшей в Израиль из Кипра, сломалась мачта, оставшись висеть в воздухе. Сотрудники морской полиции в сложных морских условиях спасли пассажиров и доставили их на берег в безопасности.

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