Морская полиция спасла яхту с израильтянами, прибывшими из Кипра. Видео
время публикации: 22 июня 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 14:16
Утром в воскресенье в морскую полицию Хайфы поступило сообщение о терпящей бедствие яхте примерно в пяти морских милях к западу от Хайфы. На борту яхты находились десять пассажиров, включая маленьких детей.
По сообщению полиции, у яхты, следовавшей в Израиль из Кипра, сломалась мачта, оставшись висеть в воздухе. Сотрудники морской полиции в сложных морских условиях спасли пассажиров и доставили их на берег в безопасности.