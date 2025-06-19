Израильтяне, вышедшие на яхте с Кипра, застряли у берегов Ливана и были эвакуированы

Яхта с 16 израильтянами на борту застряла в среду, 18 июня, у берегов Ливана по пути из Кипра в Израиль. Яхта, следующая под кипрским флагом, вышла с Кипра в направлении Израиля. На борту находилось 18 человек: два члена экипажа и 16 пассажиров.

В 25 морских милях от ливанского Сидона у судна сломался двигатель. Экипаж яхты отправил сигнал бедствия, после чего были активированы все необходимые спасательные службы.

ВМС Израиля направили к месту происшествия корабль, который безопасно довез израильтян в порт Хайфы, а само судно было подготовлено к буксировке обратно на Кипр, сообщает 10 канал.

Новостная служба 12 канала ИТВ сообщает о таком же (или о том же) случае, произошедшем сегодня.