Футболист одной из ведущих израильских лиг подозревается в манипулировании результатами матчей

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "ЛАХАВ-433" в воскресенье утром задержали действующего футболиста одного из ведущих израильских футбольных клубов, имя которого на данном этапе не разрешено к публикации.

Футболист подозревается в в участии в незаконных азартных играх на крупные суммы, манипулировании результатами матчей, а также в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и налоговыми правонарушениями, совместно с другими фигурантами дела.

В полиции отмечают, что нынешний арест стал продолжением серии задержаний, проведенных на прошлой неделе в рамках того же расследования. Следствие ведет подразделение по борьбе со взяточничеством и незаконными ставками на спорт "ЛАХАВ-433" в тесном сотрудничестве с Израильской футбольной ассоциацией.

Согласно подозрениям следователей, футболист систематически участвовал в незаконных ставках, что несовместимо со статусом действующего игрока клуба высшего дивизиона.

Полиция сообщила, что в ближайшее время планируется допрос дополнительных подозреваемых и лиц, связанных с этим делом.