x
14 июня 2026
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 10:03
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Футболист одной из ведущих израильских лиг подозревается в манипулировании результатами матчей

Мошенничество
Полиция
Расследование
Футбол
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:24
Футболист одной из ведущих израильских лиг подозревается в манипулировании результатами матчей
AP Photo/Mark J. Terrill

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "ЛАХАВ-433" в воскресенье утром задержали действующего футболиста одного из ведущих израильских футбольных клубов, имя которого на данном этапе не разрешено к публикации.

Футболист подозревается в в участии в незаконных азартных играх на крупные суммы, манипулировании результатами матчей, а также в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и налоговыми правонарушениями, совместно с другими фигурантами дела.

В полиции отмечают, что нынешний арест стал продолжением серии задержаний, проведенных на прошлой неделе в рамках того же расследования. Следствие ведет подразделение по борьбе со взяточничеством и незаконными ставками на спорт "ЛАХАВ-433" в тесном сотрудничестве с Израильской футбольной ассоциацией.

Согласно подозрениям следователей, футболист систематически участвовал в незаконных ставках, что несовместимо со статусом действующего игрока клуба высшего дивизиона.

Полиция сообщила, что в ближайшее время планируется допрос дополнительных подозреваемых и лиц, связанных с этим делом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Футбол. Полиция допросила игрока "Апоэля" (Тель-Авив) из-за слишком бурных проявлений радости
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2026

17 футболистов и тренеров команды лиги "Леумит" подозреваются в сдаче игр
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

Футболист Лиги Леумит задержан по подозрению в нападении на женщину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Дело на миллионы: фиктивные пособия по инвалидности в высшей футбольной лиге