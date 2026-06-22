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Израиль

Глава ШАБАКа считает вероятным сценарий наземного вторжения террористов в Эйлат

Эйлат
Террористы
ШАБАК
время публикации: 22 июня 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 17:32
Глава ШАБАКа считает вероятным сценарий наземного вторжения террористов в Эйлат
Yossi Aloni/ Flash90

По информации издания "Гаарец", глава общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини считает южный город уязвимым звеном в системе безопасности, прежде всего из-за его изолированного географического положения.

Как утверждается в публикации, на закрытых обсуждениях Зини предупреждал об угрозе сухопутного вторжения в Эйлат со стороны наземных границ, в первую очередь иорданской, а также не исключал проникновения террористов с моря. Глава ШАБАКа поручил разведывательным подразделениям службы сосредоточиться на проработке этого сценария. При этом, как отмечает издание со ссылкой на свои источники, в оборонном ведомстве сомневаются как в обоснованности этих опасений, так и в наличии разведданных, который бы подтверждал такой сценарий.

Издание пишет, что несколько месяцев назад Давид Зини после вступления в должность главы ШАБАКа совершил объезд Эйлата. Часть поездки проходила совместно с армией и была посвящена проверке различных вариантов готовности. При этом в ШАБАКе подчеркивают, что нет конкретной информации о готовящейся атаке на Эйлат, а речь идет лишь об оперативном планировании.

В ШАБАКе отказались официально комментировать эту информацию, заявив изданию "Гаарец", что происходящее на закрытых заседаниях не обсуждается.

Мэр Эйлата Эли Ланкри поспешил успокоить жителей города. Он заявил, что нет сведений о непосредственной угрозе городу, добавив, что Эйлат хорошо защищен и готов к любому развитию событий.

Отметим, что 18 июня издание "Сругим" написало, что гендиректор министерства обороны Амир Барам не исключает, что йеменские хуситы или боевики иракских шиитских группировок смогут проникнуть на израильскую территорию. Это он заявил на инструктаже для руководящего состава министерств и ведомств. При этом он назвал наиболее уязвимой восточную границу.

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