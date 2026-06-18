Генеральный директор минобороны: "Хуситы могут проникнуть на израильскую территорию"

Генеральный директор министерства обороны Амир Барам заявил, выступая на инструктаже для руководящего состава министерств и ведомств: он не исключает, что йеменские хуситы или боевики иракских шиитских группировок смогут проникнуть на израильскую территорию.

По его словам, угрозы Израилю стали другими. "ХАМАС уже не тот, что был раньше. "Хизбалла" и Сирия – тоже. Но иракские ополченцы и йеменские хуситы, несмотря на то, что они далеко, безусловно, являются угрозой", – цитируют его "Сругим".

Барам отметил, что наиболее уязвима восточная граница. Его подчиненные также говорили о необходимости ее укрепления, поскольку, по оценке минобороны, ни инженерных сооружений, ни развернутых в секторе сил недостаточно для отражения новых угроз.

Добавим, что и лидеры хуситов в прошлом заявляли, что намерены нанести по Израилю наземный удар. В 2024 году, когда возглавляемая Башаром Асадом Сирия входила в возглавляемую Ираном "ось сопротивления", в эту страну были направлены десятки ракетчиков из Йемена.