x
18 июня 2026
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 19:31
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Генеральный директор минобороны: "Хуситы могут проникнуть на израильскую территорию"

Сирия
Хуситы
Израиль
время публикации: 18 июня 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 19:41
Генеральный директор минобороны: "Хуситы могут проникнуть на израильскую территорию"
Flash90/Chaim Goldberg

Генеральный директор министерства обороны Амир Барам заявил, выступая на инструктаже для руководящего состава министерств и ведомств: он не исключает, что йеменские хуситы или боевики иракских шиитских группировок смогут проникнуть на израильскую территорию.

По его словам, угрозы Израилю стали другими. "ХАМАС уже не тот, что был раньше. "Хизбалла" и Сирия – тоже. Но иракские ополченцы и йеменские хуситы, несмотря на то, что они далеко, безусловно, являются угрозой", – цитируют его "Сругим".

Барам отметил, что наиболее уязвима восточная граница. Его подчиненные также говорили о необходимости ее укрепления, поскольку, по оценке минобороны, ни инженерных сооружений, ни развернутых в секторе сил недостаточно для отражения новых угроз.

Добавим, что и лидеры хуситов в прошлом заявляли, что намерены нанести по Израилю наземный удар. В 2024 году, когда возглавляемая Башаром Асадом Сирия входила в возглавляемую Ираном "ось сопротивления", в эту страну были направлены десятки ракетчиков из Йемена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2026

Хуситы объявили об объединении фронтов противостояния с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 апреля 2026

Хуситы выступили с новыми угрозами в адрес Израиля