Нетаниягу: "ЦАХАЛ обладает полной свободой действий на юге Ливана"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его указание и указание министра обороны для ЦАХАЛа остаются прежними: "Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля". По словам премьера, "у ЦАХАЛа нет никаких ограничений на этот счет".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера страны и всех граждан Израиля. Заявление было сделано на фоне проходящих в Швейцарии переговоров между Вашингтоном и Тегераном, на которых среди прочего обсуждается война с "Хизбаллой" и боевые действия Израиля в Ливане.