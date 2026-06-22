ЦАХАЛ отчитался о ликвидации еще двух командиров ХАМАСа. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в конце минувшей недели в результате ударов на севере сектора Газы были ликвидированы два боевика ХАМАСа, занимавшие командные должности в военной инфраструктуре организации.

В результате удара на севере сектора был ликвидирован Ахмад Мунир Халиль Заза, отвечавший за инженерное направление в батальоне Западной Джабалии в районе города Газа.

По данным армии, Заза занимался производством и распределением вооружений между подразделениями, отвечал за изготовление взрывных устройств и минирование зданий. В последнее время он предпринимал попытки установить взрывные устройства вблизи так называемой "желтой линии" с целью нанесения ущерба подразделениям ЦАХАЛа, действующим в этом районе.

В ходе еще одного удара на севере сектора был ликвидирован Хусейн Сафди, командир снайперского подразделения ХАМАСа в городе Газа. На протяжении войны Сафди отвечал за организацию всех снайперских атак против израильских военнослужащих в районе города Газа. В последнее время он занимался подготовкой боевиков и продвижением новых снайперских атак против израильских сил.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военнослужащие Армии обороны Израиля под командованием Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с условиями соглашения и будут принимать меры для устранения любых непосредственных угроз.