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Израиль

Пресечена попытка контрабанды десятков охраняемых птиц из Иордании

Контрабанда
Иудея и Самария
Животные
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:12
Пресечена попытка контрабанды десятков охраняемых птиц из Иордании
Пресс-служба полиции Израиля
Пресечена попытка контрабанды десятков охраняемых птиц из Иордании
Пресс-служба полиции Израиля
Пресечена попытка контрабанды десятков охраняемых птиц из Иордании
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции округа Иудея и Самария совместно с инспекторами Управления природы и парков Израиля пресекли попытку контрабанды около 90 птиц различных охраняемых видов через восточную границу страны.

По сообщению полиции, операция была проведена в рамках мероприятий по предотвращению контрабанды и пресечению преступлений против охраняемых природных ценностей.

В ходе операции были обнаружены и изъяты около 90 птиц различных редких видов, которых, по данным следствия, пытались незаконно ввезти на территорию Израиля.

По подозрению в контрабанде охраняемых животных задержаны двое жителей Хеврона в возрасте около 20 лет. После допроса они были помещены под стражу.

В четверг подозреваемые предстали перед судом, который продлил срок их ареста до сегодняшнего дня. Позднее суд вновь рассмотрит ходатайство следствия о продлении содержания задержанных под стражей.

Полиция заявляет, что продолжит совместную работу с природоохранными органами по борьбе с контрабандой животных, особенно редких и охраняемых видов птиц, поскольку подобная деятельность наносит ущерб природе, биологическому разнообразию и усилиям по сохранению дикой фауны.

Израиль
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