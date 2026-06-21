Давид Битан обратился в партийный суд "Ликуда" против отмены праймериз

Депутат Кнессета Давид Битан подал апелляцию в партийный суд "Ликуда" с требованием заблокировать инициативу по замене внутрипартийных выборов (праймериз) на назначаемую руководством партии комиссию по формированию предвыборного списка.

Как сообщает Анна Барски в своей статье в "Маариве", Битан называет эту инициативу попыткой изменить правила игры менее чем за месяц до запланированных внутрипартийных выборов. Он утверждает, что реализация этого плана лишит десятки тысяч членов "Ликуда" права избирать и быть избранными и нанесет огромный ущерб доверию "ликудников" к руководству партии.

В своей апелляции он просит выдать временный запрет на продвижение любых шагов по отмене праймериз и созданию комиссии по формированию списка, а также постановить, что даже если изменение устава допустимо в принципе, оно не может применяться к предстоящим выборам и сможет вступить в силу не раньше следующей избирательной кампании.

Битан также утверждает, что кандидаты и активисты на протяжении многих лет готовились именно к праймериз, создавали штабы и привлекали сторонников, поэтому изменение системы в последний момент нарушает принципы равенства и правовой определенности. По его мнению, переход к назначаемой комиссии превратит процедуру отбора кандидатов из широкого демократического механизма в закрытый процесс, контролируемый ограниченным кругом влиятельных лиц.