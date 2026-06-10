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Израиль

СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность отменить праймериз в "Ликуде"

Выборы 2026
Ликуд
время публикации: 10 июня 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 12:26
СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность отменить праймериз в "Ликуде"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность кардинального изменения в порядке формирования предвыборного списка "Ликуда".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", глава правительства взвешивает три возможности: полная отмена праймериз и создание так называемой, распределительной комиссии, в которую помимо прочих войдут мэры городов, которые поддерживают "Ликуд", сохранение праймериз в их нынешнем виде, или сохранение праймериз в измененном виде.

Издание пишет со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в "Ликуде", что скорее всего система праймериз сохранится, однако Нетаниягу потребует предоставить ему право кооптировать в список людей. Ранее сообщалось что речь идет о семи назначениях – по два в первые две десятки, и три в третьей десятке. Возможно, что это предложение не является окончательным.

Израиль
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