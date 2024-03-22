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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 22 марта действовали в Тубасе и Калькилии

время публикации: 22 марта 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 06:37
Силы ЦАХАЛ в ночь на 22 марта действовали в Тубасе и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 марта действовали в Тубасе, Калькилии, около Шхема (в Кариюте), около Рамаллы (в Дир Бази), около Хеврона (в Ятте), около Туль-Карема (в Иларе).

Поступали сообщения о столкновениях между боевиками террористических группировок и бойцами ЦАХАЛа.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии сведений нет.

Общее число задержанных уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 марта.

Источники в Дженине сообщали, что от ран, полученных 20 марта в результате авиаудара по автомобилю, умер местный командир "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Мухаммад Хауашин.

Источники в ПА передавали, что еврейские поселенцы, используя бульдозер, нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям около Синджиля, к северу от Рамаллы. Сообщалось также, что еврейские поселенцы напали на один из домов в деревне Аль-Лубан аш-Шаркия, к югу от Шхема. Причинен ущерб.

Палестинские источники сообщали о столкновениях между жителями Шуафата и израильскими пограничниками на КПП.

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