Среди боевиков, фотографии которых опубликовал ЦАХАЛ, журналисты опознали одного из командиров ХАМАСа

После брифинга, на котором контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил о задержании на территории больницы "Шифа" 358 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", армейская пресс-служба опубликовала фотографии более 200 задержанных.

Хагари отметил на брифинге, что среди задержанных есть высокопоставленные члены ХАМАСа, занимающие ключевые посты в организации, но их имена пока не публикуются в оперативных интересах.

Журналисты медиакорпорации "Кан" опознали на одной из фотографий Раада Саада, главу оперативного отдела ХАМАСа. Саад – один из шести самых разыскиваемых террористов ХАМАСа. Его фотография присутствует на листовке с разыскиваемыми террористами, которые были розданы бойцам ЦАХАЛа в Газе.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что служба безопасности ХАМАСа считают подборку опубликованных ЦАХАЛом фотографий подделкой. Сотрудник службы безопасности в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что часть людей, которые, как утверждают израильские военные были задержаны в "Шифе", находятся за пределами сектора Газы, другие – давно погибли. Он также отметил, что на трех фотографиях изображены палестинские врачи, которые были задержаны израильскими военными, но затем их освободили.

На прошедшем в четверг, 21 марта, брифинге Даниэль Хагари сказал, что в больнице "Шифа" оказалась "самая высокая концентрация террористов с начала войны". На территории медицинского комплекса были задержаны 550 подозреваемых в террористической деятельности, среди которых 358 – это боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

Он также сообщил, что в последние сутки бойцы военно-морского спецназа "Шайетет 13" штурмовали "Катарский" корпус, ликвидировав десятки рядовых боевиков и захватив террористов, "занимающих очень высокие позиции в иерархии организации".

Хагари рассказал о боевиках, забаррикадировавшихся в отделении неотложной помощи. Он сказал, что военные эвакуируют врачей и пациентов из опасной зоны. "Мы продолжаем призывать боевиков сдаваться. Те, кто сдадутся, останутся в живых, остальных – мы уничтожим, когда войдем", – сказал он.

Даниэль Хагари подчеркнул, что операция в больнице "Шифа" продлится еще несколько дней.