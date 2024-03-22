Опрос "Mаарива": Саар не преодолевает электоральный барьер

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты , если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, крупнейшей фракцией "Кнессета" стала бы партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, набирающая 35 мандатов.

Партия "Ликуд" набирает 17 мандатов, "Еш Атид" – 12 мандатов, ШАС, НДИ и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов.

У "Яадут а-Тора" – 6 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ, РААМ, МЕРЕЦ и "Ционут Датит" – по 5 мандатов.

Партия "Ямин Мамлахти" во главе с Гидеоном Сааром не преодолевает электоральный барьер, так же, как и партии "Авода" и БАЛАД.

Партии правящей коалиции набирают, согласно опросу, 48 мандатов.