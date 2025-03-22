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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в южном Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 22 марта 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 20:36
ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ВВС Армии обороны Израиля продолжают атаковать террористические объекты в южном Ливане.

В ответ на ракетный обстрел Метулы премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛу "решительно действовать против десятков террористических целей в Ливане". Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

В 7:32-7:33 утра 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном.

Были слышны взрывы. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана было выпущено не менее шгести ракет, три из них были перехвачены.

Это был первый обстрел израильской территории из Ливана за многие месяцы, после объявления о режиме прекращения огня.

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